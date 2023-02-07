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Ходченкова впервые за 10 месяцев вышла в свет на премьеру фильма «Я „любила“ мужа»

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Ходченкова впервые за 10 месяцев вышла в свет на премьеру фильма «Я „любила“ мужа»
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Фото из открытых источников

В кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера сериала «Я „любила“ мужа» со Светланой Ходченковой. Примечательно, актриса 10 месяцев не выходила в свет, ссылаясь на занятость.

Впервые картину представили еще на фестивале «Новый сезон» в Сочи в 2022 году. 26 января фильм стартовал на Premier.  9 февраля все смогут посмотреть на больших экранах его полнометражную версию.

На премьере нового фильма «Я любила» появилась Ходченкова. Она на красную дорожку одела наряд total black. Зрители его прозвали «траурным», полагая, что платье добавило звезде лишний возраст.

На эту премьеру артистка кино приехала одна. Последний раз актрису видели с Павлом Манченко, хотя официальных заявлений сделано не было. Также поговаривали, что Ходченкова уехала в Израиль вслед за Слепаковым. Паре тоже приписывали роман после совместной работы в «Годе культуры».

 

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