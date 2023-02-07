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Сейсмолог объяснила, почему за два дня на планете произошли несколько крупных землетрясений

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Сейсмолог объяснила, почему за два дня на планете произошли несколько крупных землетрясений
Новости науки
Фото из открытых источников

В последние дни в разных точках мира происходят мощные землетрясения. После землетрясения в Турции и Сирии, когда погибли тысячи людей, катаклизм произошел в Индонезии, Казахстане, Курильских островах.

По словам директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елены Кобелевой, в Турции, Индонезии и на Курилах есть сейсмически опасные зоны, там проходят сейсмические пояса. Землетрясения в этих районах ожидаемы в долгосрочных прогнозах.

Специалист говорит, что прямой связи между происходящими в последние дни трясениями земли нет, ведь они тектонически не связаны между собой. Однако если на одной территории есть разломы земной коры, и они расположены близко друг к другу, толчки на одном из них могут приводить к землетрясениям на вторых.

Эксперт заключила, что несколько мощных землетрясений в различных точках планеты за короткий промежуток времени является обычным природным явлением.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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