Свердловская область стала третьей в стране по величине тарифов за капремонт

Свердловская область является третьей в стране по величине тарифов за капитальный ремонт. Рост стоимости составляет примерно 46,5%. Теперь местрные жители будут платить 14,31 рублей за один квадратный метр, в то время как средний взнос по России равен 10,12 рублей.

По словам лидера общероссийского движения "Народный жилищный инспектор" Сергея Крекова, дороже чем в Свердловском регионе тариф оказался в Республике Марий Эл и Алтайском Крае. Рост тарифов там составляет 66,7% и 49,7% соответственно. Далее следуют Еврейская АО (тариф подорожал на 42,8 %) и Архангельская область (на 41,1 %).

Напомним, ранее увеличение стоимости капиатльного ремонта региональное правительство объяснило тем, что увеличились цены на все строительные материалы. Но повышение тарифа отмечается не везде в стране. В 13 субъектах РФ стоимость капремонта отказались поднимать.