Дмитрий Певцов назвал отечественный фильм «Чебурашка» диверсией против детей в России

Дмитрий Певцов негативно прокомментировал фильм «Чебурашка». Депутат ГД уверен, что новая картина оказывает отрицательное влияние на мировозрение младшего поколения. По словам народного артиста, лента представляет собой диверсию, хотя неосознанно.

«Когда создатели фильма«Чебурашка» и его непосредственные авторы пишут 6+, это является настоящей диверсией. Уверенности в том, что они планировали диверсию, нет, хотя такая трансгуманистическая идеология, которая 30 лет гуляет по стране, сосредоточена в картине. Почему смеемся над тем, что Чебурашка Дядю Гену называет мамой. Смешно, да? Для детей это сигнал, что мама, папа — не имеет значения, мужчина тоже может быть мамой. Такие незаметные звоночки, невидные. Я не говорю про откровенные, придуманные, нелицеприятные истории внутри самой семьи», — возмутился актер.

Депутат считает, что в фильме нет положительных персонажей, не считая Чебурашки. Певцов картину сравнил с отравленной конфетой в очень привлекательной обертке. Кроме того, что в кинопроекте мало отечественного и больше западного, хотя не все люди способны заметить подвох.