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«E1.ru»: осужденный за убийство 33-летний уралец из ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО

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«E1.ru»: осужденный за убийство 33-летний уралец из ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО
Военные новости
Фото из открытых источников

Портал E1.RU сообщил о гибели в зоне СВО на Украине 33-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Руслана А., который был осужден за убийство. По данным издания, военнослужащего убили 2 декабря 2022 года в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом проинформировали в администрации Гаринского городского округа.

Похороны погибшего вагнеровца прошли 11 февраля. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали. Отмечается, что до вступления в ЧВК мужчина отбывал срок в колонии строгого режима за совершенное убийство в состоянии алкогольного опьянения. Руслан А. в 2018 году в ходе ссоры ударил топором оппонента прям в шею, после чего тот скончался. Осужденный свою вину признал. Перед совершением преступления уралец употреблял спиртные напитки, вследствие чего частично утратил контроль над своими действиями.

Добавим, что в этот же день в Сухом Логу состоялись похороны 31-летнего Антона Лескина, погибшего 15 января под Артемовском в ДНР.

  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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