На Украине в спецоперации погиб солдат из Саратова Владимир Осипов

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб солдат из Саратова Владимир Осипов. Об этом сообщили в администрации города.

Почтила память бойца мэр Лада Мокроусова. Свои слова соболезнования выразили губернатор Роман Бусаргин:

Во время исполнения воинского и гражданского долга погиб наш земляк Владимир Валерьевич Осипов на поле боя. Он встал на защиту Родины, до последнего был верен Присяге. Выражаю свою глубочайшие соболезнования близким и родным погибшего.

Добавим, что в администрации Саратова подтвердили гибель во время СВО еще 2-х уроженцев региона. Погиб командир ОМОН "Патриот" управления Росгвардии, полковник полиции Алексей Грачев, а также начальник инженерно-саперной группы ОМОН "Патриот", подполковник полиции Андрей Головин.