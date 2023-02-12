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68-летняя Любовь Успенская выступила на сцене телешоу «Конфетка» в прозрачной юбке с перьями

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68-летняя Любовь Успенская выступила на сцене телешоу «Конфетка» в прозрачной юбке с перьями
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Фото из открытых источников

68-летняя российская исполнительница Любовь Успенская не перестает эпатировать общественность своими экстравагантными и откровенными нарядами. На шоу "Конфетка", которое выходит на телеканале ТНТ, певица в очередной раз произвела настоящий фурор своим нарядом.

Как сообщается, певица продемонстрировала всем присутствующим прелести своей роскошной фигуры. Появилась артистка на сцене в прозрачном наряде. Черное платье с вставками состояло из 2-х частей. Нижняя напоминает комбинацию, а верхняя – пеньюар, украшенный на рукавах и подоле перьями. В выборе украшений звезда также не стала скромничать. На ее шее сияло колье в виде змеи, пальцы украшали массивные перстни, а в ушах сверкали серьги.

На новом проекте Успенская получила массу восторженных комплиментов не только по поводу исполнения композиции, он и по поводу своего внешнего вида. Присутствующие восхитились точеной талией и стройными ногами исполнительницы.

 


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