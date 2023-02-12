Актриса Ирина Основина призналась, что очень боялась режиссера картины «Склифосовский»

Актриса театра и кино, 57-летняя Ирина Основина, которой в телесериале "Склифосовский" досталась роль старшей медсестры Фаины Игоревной, в эфире субботнего шоу "Привет, Андрей!", которое выходит на канале "Россия 1", откровенно призналась, что она сперва очень сильно боялась режиссера Юлию Краснову.

Ирина снимается в нескольких сезонах картины "Склифосовский". Чтобы лучше влиться в процесс, по мнению самой артистки, ей понадобилось время.

"Я тогда ничего понять не могла. Просто знаю, что ребята меня очень поддерживали, я режиссера боялась. Да и сейчас наверное боюсь. Просто у нас она строгая, Юля. И, конечно же, успех сериала в том, что его режиссер – это Юля, это полностью ее проект. Она "держит" все серьезно", – сказала Основина.

По случаю окончания на канале "Россия 1" десятого сезона сериала, для всех актеров, которые пришли в студию, подготовили музыкальный сюрприз. Для Ирины это песня "Фаина" в исполнении "На-На". Появление легендарного ансамбля у актрисы вызвало небывалый восторг.