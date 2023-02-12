Бузова рассказала о жестких правилах для участников нового сезона шоу «Звезды в Африке»

Поющая телеведущая Ольга Бузова рассказала о жестких правилах для всех участников нового сезона реалити-шоу «Звезды в Африке». Знаменитость прилетела в Кейптаун. Там стартовали съемки проекта.

По словам звезды, участников проекта ждут весьма суровые условия. В этом сезоне еду им нужно будет приобретать при помощи специальных монет, которые участники получают после прохождения определенных испытаний. На монеты можно купить все необходимое в одном «местном магазине». При этом молодые люди предстанут перед мучительным выбором – обеспечить лагерь вкусной едой либо купить кофеварку.

«Участников будут ждать муки выбора. Им нужно найти командное решение. Это привнесет остроты. Смотрите шоу весной на канале ТНТ», — отметила Бузова.

Учитывая пожелания телезрителей, создатели оставили в проекте лишь Олега Верещагина. Рассматривается идея сделать две команды, в одну из которых войдут медийные персоны, а в другую - обычные участники.