Диетолог назвал жиры, которые помогают человеку отодвинуть старость

Употребление полезных жиров сдерживает развитие разных возрастных заболеваний, таких как ишемическая болезнь, сахарный диабет второго типа, атеросклероз.

Как сообщил диетолог, людям в возрасте крайне необходимы оливковое масло (базовый продукт средиземноморской диеты, которая является одной из самых сбалансированных и здоровых), рыбий жир, а также кокосовое масло.

Желательно оливкового масла употреблять примерно столовую ложку в день. Рыбий жир, ну хотя бы чайную ложку пять раз в неделю. Кокосовое масло в районе одной или двух чайных ложек. Чаще его мажут на бутерброд либо употребляют с кофе, – отмечает доктор Гинзбург.

Назвал продукты, где в чисто виде содержатся жиры. Но можно кушать оливки, там тоже содержится оливковое масло, или употреблять жирную рыбу, где присутствует рыбий жир, а также кокосовые орехи, резюмировал специалист.