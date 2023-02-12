46-летнего Романа Костомарова спасли от очередной ампутации. Борьба за жизнь фигуриста продолжается. Медики делают все возможное, чтобы спортсмену в будущем не ампутировали палец. Утром олимпийского чемпиона осмотрели врачи. Он пришел в себя. Ведется тщательное наблюдение за его состоянием.

Кандидат медицины и хирурги высшей категории Иван Руссу поведал, почему пневмония по здоровью Романа. После госпитализации Костомарова ввели в медикаментозную кому. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также ЭКМО. Они должны были помочь организму спортсмена дышать «без легких».

Но у него возник тромбоз вен нижних конечностей. За счет этого кровоток остановился, присоединилась инфекция, которая дала гангрену». В данном случае «счет идет на часы», поэтому врачи приняли решение об ампутации конечности.

Механизм возможной потери конечности следующий: в организме идет интенсивный иммунный процесс, он приводит к внутрисосудистой коагуляции - свертыванию крови в артериях и венах. Когда это происходит во время сепсиса, это может привести к ишемии или некрозу конечностей.

Хирург добавил, что от такого развития заболевания никто не застрахован. Такое может случиться не только при ковиде, но и при обычной вирусной пневмонии.