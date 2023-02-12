Эстрадный певец Филипп Киркоров извинился перед актрисой Кравец за шоу «Маска» на канале НТВ

Музыкальный проект "Конфетка" продолжает выходить на канале ТНТ. Гостями очередного выпуска стали Филипп Киркоров и Любовь Успенская. Во время шоу поп-король публично извинился перед ведущей программы Мариной Кравец.

Ранее Киркоров и Кравец пересекались на еще одном телешоу "Маска". Тогда исполнитель выгнал певицу из проекта. Именно за этот поступок артисту пришлось принести свои извинения.

"Милая, прости за все, что было между нами! Этот грех буду по жизни с собой нести", – сказал Филипп Марине.

Добавим, что в новом выпуске также Киркоров взялся за переделку композиции Жоры Князя "Железная стрела". Этот участник имеет свою аудиторию в Сети, где перепевает треки 70-х, 80-х и 90-х годов, а его песни поют отечественные звезды. Поп-король пообещал, что он исполнит хит "Железная стрела" во время юбилейных концертов в Москве.