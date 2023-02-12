Юрий Бардаш заявил патриотам Украины: «Пока будете желать смерти русским, будете увядать»

«Пока ты желаешь смерти русским, ты будешь чахнуть». Такое заявление сделал Юрий Бардаш. Несколько лет назад он вернулся в Алчевск (ЛНР). Артист начал выступать под псевдонимом Юра. Он дебютировал с композицией «Практика», которая стала данью уважения Алчевскому заводу, на котором он начинал музыкальную карьеру. Но поворотным моментом стал трек «Позиция», записанный в самом начале СВО. В нем певец поддержал русскую армию.

В беседе с Лилией Абрамовой-Мустафиной (Татарка FM) Юрий рассказал, что думает об украинских артистах, которые всячески оскорбляют русских, благодаря которым ранее стали известными.

Бардаш этих «звезд» сравнил со слепыми котятами, указав на тупую самоцензуру, поскольку в Украине в настоящее время не принято петь на русском. В результате песни на украинском языке практически никто не слушает, а вокалисты Quest Pistols переводят на украинский язык хиты, чтобы хоть что-то зарабатывать.