KP.RU проинформировала о слепых прослушиваниях 11 сезона вокального шоу «Голос»

Десятый сезон вокального проекта "Голос" подходит к концу. Тем временем в Москве начались слепые прослушивания участников для 11 сезона. KP.RU удалось побывать на съемках предстоящего сезона. Журналисты поделиться с читателями увиденным.

Сообщается, что красные судейские кресла заняли певица Полина Гагарина, которая является судьей еще с 2015 года, а также рэпер Баста, который тоже не впервые занимает кресло наставника. Но среди наставников замечены новые лица: это исполнитель Владимир Пресняков и полуфиналист второго сезона шоу "Голоса" Антон Беляв.

"Пришел в "Голос" за яркими голосами, в которых звучит надежда и любовь. Люди соскучились по искренности, поэтому выбираю не только музыку и голоса, а и личность и прочтение материала", - сказал Пресняков.

Сотни талантливых певцов приехали со всей РФ и стран СНГ для того, чтобы побороться за звание лучшего голоса страны. Если повезет, то данное шоу может стать стартом для удачной карьеры.