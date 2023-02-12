Ксения Собчак осудила увольнение актрисы РФ Лии Ахеджаковой из драматического театра «Современник»

В середине минувшей недели стало известно о том, что актрису Лию Ахеджакову, которая критикует СВО, лишили всех ролей в драматическом столичном театре «Современник».

В поддержку 84-летней Народной артистки высказались многие коллеги и звезды отечественного шоу-бизнеса. В их числе оказалась телеведущая Ксения Собчак. Как отметила журналистка, увольнение Ахеджаковой является предательством прошлого.

«Увольнять с последней роли великую и немолодую актрису — это предавать общее прошлое. Делать главную певицу моего поколения (Земфиру*) иноагентом — это предавать будущее. Вы потеряете целое поколение, а не артистов…» — написала Собчак в своей социальной сети.

Некоторые подписчики светской львицы отметили, что поддержать Ахеджакову, дав ей новые роли, может режиссер Константин Богомолов. Сама теледива на такое предложение не отреагировала.