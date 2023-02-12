Лера Кудрявцева: «Ирина Безрукова раскрыла настоящую причину развода с мужем»

Вчера, 11 февраля 2023 года, звездной гостьей популярного шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ стала Ирина Безрукова. Актриса вспомнила, как начинался ее с Сергеем Безруковым роман, а также рассказала, почему их брак закончился разводом. Актриса призналась, что помогло ей снова вернуться к жизни после преждевременной смерти единственного сына.

Первый брак Ирины казался эталонным. Об Игоре Ливанове в то время мечтали сотни поклонниц, но выбрал он артистку. У пары родился сын,семья казалась всем крепкой и счастливой. Но встреча женщины с молодым, перспективным красавцем Сергеем Безруковым перевернула все с ног на голову. Ирина решила забрать ребенка и ушла от своего супруга.

Вскоре в ее жизни произошел еще один удар. Сергей заговорил о разводе,. Ирина призналась Лере Кудрявцевой,что она планировала с Безруковым прожить всю оставшуюся жизнь.



