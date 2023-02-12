Ляпису Трубецкому не дали спеть пенсю про «воинов света» в Белграде

В Белграде был отменен концерт Сергея Михалка, который должен был состояться в Доме молодежи сербской столицы в воскресенье. Сербские активисты с конца минувшего года обращали внимание на планирующееся выступление. При этом артист даже не скрывал, что вырученные деньги от мероприятия он планирует перечислить «в поддержку ВС Украины».

Вот, что написали организаторы концерта Ляписа Трубецкого в социальных сетях:

«Друзья, с огорчением сообщаем, что концерт группы „Ляпис Трубецкой” отменяется. Происходит это по причинам, независящим от самой группы и организаторов. Мы концерт проводить не боялись, несмотря на политическое давление, болезнь артиста, у которого высокая температура (39), поступающие угрозы и другие факторы, которые косвенно или прямо мешали проведению выступления. Даже мерч уже напечатали. Но проблемы с визами для артистов, часть из которых неграждани и резиденты Эстонии, стали препятствием. Мы не получили ответ из консульства Сербии в Хельсинки, поэтому с большой болью приняли решение об отмене».