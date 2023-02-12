Марчелли назвал лечение за границей причиной ухода Филиппенко из «Моссовета»

Евгений Марчелли решил прокомментировать скандальную новость в прессе об увольнении Александра Филиппенко. СМИ сообщили, что советский и российский актер принял решение эмигрировать в Литву из России. О дате возвращения никто не знает.

Художественный руководитель заявил, что артист не был в штате театра. Его лишь задействовали в спектаклях в качестве приглашенного актера.

«Александр Георгиевич не подвел никогда и никого, он заранее нас поставил в известность, что решил уехать на лечение. Роли, закрепленные за ним, были распределены в рабочем порядке. Репертуар из-за этого не изменяли», - сказал Марчелли.

К слову, сам Филиппенко предоставил такую же информацию. Контракт с театром «Моссовет» у него истек еще в минувшем году. Пролонгировать его Александр не захотел, ведь запланировал отъезд. Руководство пошло навстречу знаменитости.

Весной минувшего года Филиппенко в соцсетях опубликовал снимок, на котором сидит за столом в вышиванке. В последнее время ему стали отказывать в ролях, поэтому многие считают, что именно из-за этого он поспешил покинуть страну.



