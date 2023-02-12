Мария Шумакова назвала свою работу с Богомоловым «большой актерской удачей»

Известная актриса Мария Шумакова, входящая в труппу Театра на Бронной, призналась, что довольна работой с мужем Ксении Собчак Константином Богомоловым. Свое сотрудничество с режиссером назвала «большой актерской удачей».

«На самом деле это большая актерская удача. Вокруг него много домыслов, поэтому часто была вынуждена сталкиваться с предвзятым отношением некоторых людей. Это даже несмотря на то, что сами они видели один его спектакль, некоторые не посмотрели ни одного. Как бы там ни было, работать с ним всегда интересно. Работа сопровождается максимально доскональным, глубоким разбором. Никогда ты сама даже не можешь точно сказать, чего от него можно ждать», - сказала Шумакова.

Актриса отметила, что такой подход знаменитого режиссера к работе формирует не только профессиональную, но человеческую стойкость. По словам Марии, во время работы с Богомоловым актеры прежде всего много узнают о себе самих.