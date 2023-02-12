МК: певица из РФ Аллегрова представила в Кремле новую песню о России, намекнув на ядерное оружие

Популярная российская исполнительница Ирина Аллегрова в Кремле представила новую песню о РФ. В ней она намекнула на ядерное оружие, пишет МК.

На самом деле артистка тяжело переживает специальную военную операцию. На фоне этого Ирина отказалась полностью проводить в стране концерты. Но все-таки певица приехала на концерт, посвященный 100-летию Гражданской авиации. Выступление приходило в Кремле. В программе заявлена песня «Моя страна».

В Кремле она появилась в своем камзоле, за которым всегда тщательно ухаживают. После выхода эстрадной звезды на сцену прозвучали первые аккорды. Зрители между собой переглянулись. Этот хит Аллегрова давно исполняет, называется он «Моя семья». Но при этом публика тепло приняла новый хит исполнительницы.