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НГС: как сейчас выглядит и чем занимается единственный сын покойного рэпера Децла Антоний Киселев

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НГС: как сейчас выглядит и чем занимается единственный сын покойного рэпера Децла Антоний Киселев
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Фото из открытых источников

Децл, самый молодой эпатажный рэпер 2000-х годов, умер в 2019 году. 35-летний Кирилл Толмацкий ушел из жизни после вечеринки в Ижевске. У исполнителя остановилось сердце. Употребление артистом запрещенных веществ, которые стали причиной кончины музыканта, опровергло медосвидетельствование.

У Децла остался единственный сын, которму исполнилось 17 лет. Парень продолжает дело своего звездного отца. После смерти отца Меркьюри Антоний Иоанн Киселев взял его творческий псевдоним (Юзеппе, прибавил к нему Джуниора). Молодой человек снял первый фильм.

Рэпер был очень близок со своим наследником. Связь между сыном и отцом заметили поклонники, которые следили за жизнью кумира. Артист забирал сына из школы, гулял с ним, играл. Часто Тони бывал на выступлениях отца или стоял за кулисами. Он признавался, что отец был всегда опорой, на которой держалась его жизнь.

 

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