Николай Басков впервые вышел на сцену после тяжёлой травмы ноги

Недавно Николай Басков появился в Петербурге на концерте «Золотого граммофона», где выступил в качестве телеведущего. На радость публике певец вышел бодрым, подтянутым. Он продемонстрировал, что полностью оправился от тяжелой травмы ноги, которую получил в конце минувшего года.

Поклонники были безумно рады увидеть кумира в прекрасной физической форме и с отличным самочувствием. Ещё совсем недавно артист с опухшим лицом казался очень изнурённым и еле ходил. Таким Басков выступал на фестивале «Песня года». После операции он также появился на «Голубом огоньке», где была отчетливо заметна его хромота. На «Золотом граммофоне» Николай также еле дошёл до сцены, при этом он не танцевал во время исполнения хитов.

Но когда фанаты увидели постройневшего исполнителя, не смогли сдержать радостных эмоций по поводу внешнего вида натурального блондина. Зрители отметили, что Басков невероятно хорош собой.