Ольгу Орлову с новорожденной дочерью выписали из роддома домой

6 февраля 2023 года у певицы и ведущей Ольги Орловой родилась дочка. Девочки дали имя Анна. Счастливая мать несколько дней пробыла в больнице под наблюдением врачей, а сейчас вернулась домой.

Стоит сказать, что сразу после рождения долгожданного второго ребенка телезвезда выложила в Сеть несколько трогательных снимков с новорожденной малышкой. Позже артистка выставила кадры с крохотной ручкой девочки.

Напомним, в сентябре экс-солистка группы «Блестящие» сообщила поклонникам о том, что она вскоре готовится второй раз стать мамой. Поговаривали, что Ольга воспользовалась услугой суррогатной матери. При этом ходили слухи, что Орлова носила накладной живет.

К таким домыслам исполнительница относится с юмором и не отвечает хейтерам, поскольку очень счастлива появлению дочери на свет.