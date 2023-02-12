Певец Алексей Воробьев раскрыл правду о резкой преобразившейся внешности Филиппа Киркорова

Во время недавнего выпуска шоу «Маска» удалось раскрыть личность нового члена жюри. Речь идёт о Алексее Воробьеве. Певец рассказал о подноготной отношений со своими коллегами по шоу-бизнесу. К примеру, как считает артист, под преобразившейся внешностью Филиппа Киркорова скрывается его двойник.

За несколько лет работы с певицей Валерией, ведущей Региной Тодоренко, поп-королем Филиппом Киркоровым и шоуменом Тимуром Родригезом было много как положительных, так и отрицательных моментов. Алексей был даже близок к тому, чтобы покинуть телешоу из-за резкой критики со стороны поп-короля, но все обошлось. Киркоров вскоре попросил его вернуться. Обид Воробьев не держит, ведь всегда восхищался Филиппом Бедросовичем.

«Впрочем, подозреваю, что под его внешностью скрывается двойник. Сам он находится на тропическом острове, где наслаждается жизнью и смотрит программу», - заявил Алексей Воробьев.