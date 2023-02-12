Yandex.RTB

Певец Алексей Воробьев раскрыл правду о резкой преобразившейся внешности Филиппа Киркорова

Image 16+
Певец Алексей Воробьев раскрыл правду о резкой преобразившейся внешности Филиппа Киркорова
Знаменитости
Фото из открытых источников

Во время недавнего выпуска шоу «Маска» удалось раскрыть личность нового члена жюри. Речь идёт о Алексее Воробьеве. Певец рассказал о подноготной отношений со своими коллегами по шоу-бизнесу. К примеру, как считает артист, под преобразившейся внешностью Филиппа Киркорова скрывается его двойник.

За несколько лет работы с певицей Валерией, ведущей Региной Тодоренко, поп-королем Филиппом Киркоровым и шоуменом Тимуром Родригезом было много как положительных, так и отрицательных моментов. Алексей был даже близок к тому, чтобы покинуть телешоу из-за резкой критики со стороны поп-короля, но все обошлось. Киркоров вскоре попросил его вернуться. Обид Воробьев не держит, ведь всегда восхищался Филиппом Бедросовичем.

«Впрочем, подозреваю, что под его внешностью скрывается двойник. Сам он находится на тропическом острове, где наслаждается жизнью и смотрит программу», - заявил Алексей Воробьев.
Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Мария Шумакова назвала свою работу с Богомоловым «большой актерской удачей»

Сегодня, 19:35

Певец Алексей Воробьев раскрыл правду о резкой преобразившейся внешности Филиппа Киркорова

Сегодня, 19:27

НГС: как сейчас выглядит и чем занимается единственный сын покойного рэпера Децла Антоний Киселев

Сегодня, 19:15

Певица Слава сравнила журналистку Ксению Собчак со сбежавшей из России певицей Земфирой

Сегодня, 14:12

Лера Кудрявцева: «Ирина Безрукова раскрыла настоящую причину развода с мужем»

Сегодня, 14:03

Сиделка 88-летней Натальи Фатеевой сообщила о резком ухудшении состояния здоровья актрисы

Сегодня, 14:02

В Екатеринбурге ищут стоматолога на заработную плату в полмиллиона рублей

Сегодня, 13:41

Диетолог назвал жиры, которые помогают человеку отодвинуть старость

Сегодня, 13:02

Ляпису Трубецкому не дали спеть пенсю про «воинов света» в Белграде

Сегодня, 12:37

Певица Клава Кока приняла участие в новом шоу «Конфетка» на канале ТНТ

Сегодня, 12:17

Вернувшийся в РФ актер Александр Ревва сбежал от фотографов на премьере нового фильма в Москве

Сегодня, 12:16

МК: певица из РФ Аллегрова представила в Кремле патриотическую песню о России, намекнув на ядерное оружие

Сегодня, 11:58

В Самаре отменили совместный концерт Instasamka и Moneyken

Сегодня, 11:57

Актриса Ирина Основина призналась, что очень боялась режиссера картины «Склифосовский»

Сегодня, 11:51

Марчелли назвал длительное лечение за границей причиной ухода актера Филиппенко из «Моссовета»

Сегодня, 11:36

Ксения Собчак осудила увольнение Народной артистки РФ Лии Ахеджаковой из театра «Современник»

Сегодня, 10:58

KP.RU проинформировала о слепых прослушиваниях 11 сезона вокального шоу «Голос»

Сегодня, 10:39

Покинувший Россию актер Филиппенко объяснил, почему уволился из Театра Моссовета

Сегодня, 10:33

Эстрадный певец Филипп Киркоров извинился перед актрисой Кравец за шоу «Маска» на канале НТВ

Сегодня, 10:24

Максим Аверин: поклонники сериала «Склифосовский» попытались сорвать спектакль с его участием

Сегодня, 10:19

Woman: Лечился ли фигурист Костомаров окунанием в прорубь и насколько опасно такое закаливание
  • 10-02-2023, 16:04

Woman: Лечился ли фигурист Костомаров окунанием в прорубь и насколько опасно такое закаливание

Олимпийский чемпион Роман Костомаров почти месяц находится в больнице. Ему ампутировали стопу, а сейчас врачи решают вопрос об ампутации пальцев на

Стрелков: под Угледаром и закончилось широко анонсированное военкорами наступление российской армии на всем Донецком фронте
  • 10-02-2023, 17:23

Стрелков: под Угледаром и закончилось широко анонсированное военкорами наступление российской армии на всем Донецком фронте

Многие российские военкоры и милитари-блогеры в своих Телеграм опубликовали кадры противника, на которых показаны потери стороны, которая вела

На Украине в спецоперации погиб солдат из Саратова Владимир Осипов
  • Вчера, 11:54

На Украине в спецоперации погиб солдат из Саратова Владимир Осипов

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб солдат из Саратова Владимир Осипов. Об этом сообщили в администрации города.

РБК: в 2022 году только один из 26 поддержанных Фондом кино российских фильмов окупился в прокате
  • 10-02-2023, 09:37

РБК: в 2022 году только один из 26 поддержанных Фондом кино российских фильмов окупился в прокате

Всего один из 26 российских кинофильмов, которые получили финансирование от Фонда кино, в широком прокате окупился в 2022 году. Об этом

Покинувший Россию актер Филиппенко объяснил, почему уволился из Театра Моссовета
  • Сегодня, 10:33

Покинувший Россию актер Филиппенко объяснил, почему уволился из Театра Моссовета

Народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Александр Филиппенко, который не так давно переехал жить в

О нем грезили все школьницы страны: что стало с российским певцом Андреем Державиным
  • Вчера, 10:45

О нем грезили все школьницы страны: что стало с российским певцом Андреем Державиным

По кумиру 90-х Андрею Державину сходили с ума все школьницы постсоветского пространства. Харизматичный артист выпускал хит за хито, тем самым собирал

Новости партнеров
Новости партнеров
«E1.ru»: осужденный за убийство 33-летний уралец из ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО
  • Вчера, 17:07

«E1.ru»: осужденный за убийство 33-летний уралец из ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО

Портал E1.RU сообщил о гибели в зоне СВО на Украине 33-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Руслана А., который был осужден за убийство. По данным издания,

«АиФ»: Кому грозит гангрена и как сохранить ноги. Все потрясены историей Костомарова
  • Вчера, 12:16

«АиФ»: Кому грозит гангрена и как сохранить ноги. Все потрясены историей Костомарова

Как избежать гангрены и сохранить свои ноги? Сейчас этим вопросом задаются многие люди. Дело в том, что все потрясены историей фигуриста Романа

В Москве у партии "РОДИНА" - новая команда!
  • 10-02-2023, 16:53

В Москве у партии "РОДИНА" - новая команда!

4 февраля 2023 г. в гостинице "Метрополь" состоялась партконференция регионального отделения партии "РОДИНА" города Москва. Состав команды был

МК: волонтеры из РФ пожаловались на несерьезную помощь жертвам землетрясения в Турции
  • Вчера, 11:49

МК: волонтеры из РФ пожаловались на несерьезную помощь жертвам землетрясения в Турции

Команда российских волонтеров в Турции создала памятку для русскоязычного населения о том, какая именно помощь является «медвежьей услугой» для