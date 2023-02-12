Певица Клава Кока приняла участие в новом шоу «Конфетка» на канале ТНТ

Клава Кока, судя по всему, побывала на всех топовых каналах и приняла участие во всевозможных проектах. Но артистка продолжает появляться на телевидении и в новых шоу.

На этот раз Клава засветилась в новой программе на ТНТ вместе с Хабибом, который известен по треку «Ягода малинка».

Ну что же, смотримся? Если хотите нас вместе увидеть, то включайте «Конфетку» на ТНТ, —написала Кока в своих социальных сетях.

«Конфетка» — это новое шоу. В нем непрофессиональным артистам помогают прославиться и улучшить старые хиты с помощью звездных исполнителей и профессиональных записей. Ведущими стали Гарик Мартиросян и Марина Кравец.

Добавим, что ранее Клава Кока запустила свое шоу на канале «Суббота». Соведущей молодой артистки стала Нина Тарасова, кондитер-шоколатье.