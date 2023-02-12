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Певица Слава сравнила журналистку Ксению Собчак со сбежавшей из России певицей Земфирой

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Певица Слава сравнила журналистку Ксению Собчак со сбежавшей из России певицей Земфирой
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Фото из открытых источников

Певица Слава эмоционально реагирует на политическую ситуацию в стране и мире. Она неоднократно обращалась к уехавшим артистам, называя их врунами и трусами. Звезда не понимает, как можно бросить свою родину в сложное время, а также поливать грязью из другой страны соотечественников. Ранее певица не называла имен, но теперь послание Славы предназначалось конкретным людям.

Накануне исполнительница опубликовала новый пост, где гневно отчитала певицу Земфиру, которая уехала из РФ и обосновалась в Париже. Также прошлась знаменитость по Ксении Собчак, у которой обнаружилось двойное гражданство.

42-летняя Слава считает, что Земфира использовала своих поклонников, чтобы заработать деньги. Также она упомянула Собчак, которая бежала по израильскому паспорту осенью в Литву.

«Бесят. Предатели, трусы лицемеры. Самое главное, она юзает людей, зарабатывает на доверии, затем сваливает. Посмотрите дату, когда Земфира сделала большой концерт в РФ, она заработала деньги и сразу же свалила. А бегущая по границам Собчак» — возмутилась вокалистка.

 

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