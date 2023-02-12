Покинувший Россию актер Филиппенко объяснил, почему уволился из Театра Моссовета

Народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Александр Филиппенко, который не так давно переехал жить в Прибалтику, рассказал о своём увольнении из московского Театра Моссовета.

Ранее дочь советского и российского актёра театра и кино заявила, что контракт ее отца, который истёк какое-то время назад, решили не продлевать.

"Иногда просто закончившийся контракт – это просто закончившийся контракт", –коротко написал 78-летний артист в социальной сети.

Филиппенко также решил дать объяснение своему увольнению, так как в последние дни его все чаще обвиняют в предательстве своей Родины.

Александр Георгиевич подчёркнул, что у него о работе в театре сохранились только самые тёплые и добрые воспоминания. По заявлению актера, его ситуация ничего общего не имеет с ситуацией Лии Ахеджаковой, тоже уволенной из театра "Современник".