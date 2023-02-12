Сиделка 88-летней Натальи Фатеевой сообщила о резком ухудшении состояния здоровья актрисы

Тревожные новости продолжают приходить о состоянии здоровья Натальи Фатеевой. С некогда первой красавицей советского кинематографа в последнее время творятся просто ужасные вещи.

Когда-то народная актриса Российской Федерации блистала на экранах, украшая своим участием такие картины, как «Анна Павлова» или «Три плюс два». Однако в последние годы звезда кино ведет затворнический образ жизни, преимущественно из-за проблем с самочувствием. У нее проблемы с ногами. Также Фатеева перенесла 6 операций, включая оперативное вмешательство по замене суставов. После отдаления от дочери и сына за 88-летней Натальей Николаевной приглядывают чужие люди.

«Она очень тяжелая, тяжелая. Как вам сказать… постоянный уход нужен. Если дрожь пошла по телу, то нужно отдохнуть», — рассказала о состоянии знаменитости сиделка. Женщина появилась в эфире популярного шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.