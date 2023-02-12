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В Екатеринбурге ищут стоматолога на заработную плату в полмиллиона рублей

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В Екатеринбурге ищут стоматолога на заработную плату в полмиллиона рублей
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Фото из открытых источников

В Екатеринбурге на портале hh.ru было размещено объявление с вакансией стоматолога-хирурга-имплантолога. Работодатель даже готов платить полмиллиона рублей. Речь идет о местной клинике «Анестик», которая расположена в центре уральской столицы.

Ищем специалиста, готового оказывать квалифицированную медицинскую помощь клиентам и соблюдать в колинике высокие стандарты работы. Зарплата – от 500 тысяч рублей после всех налоговых вычетов, - сказано в обьявлении.

В пресс-службе сайта пояснили, что такая зарплата является самой высокой в Свердловской области для стоматолога, поскольку обычно максимальный заработок для специалистов данной профессии не превышает 200 тысяч рублей.

Также работодатели готовы оплатить ортопедам от 91 до 230 тыс. рублей. Стоматологи-хирурги смогут получить от 69 до 172 тысяч рублей. А зубным терапевтам обещают платить от 60 до 150 тысяч рублей.


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