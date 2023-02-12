В Самаре отменили концерт артистов Instasamka и Moneyken

В афишах Самары произошли изменения. Поклонники Дарьи Зотеевой (Instasamka) и ее спутника Олега Еропкина (Moneyken), судя по всему, могут не ждать кумиров. Их совместное выступление, которое должно было состояться 23 марта в клубе «Звезда», отменено. Как заявили организаторы, запланированных гастролей в городе у звезд не будет.

К сожалению, вынуждены перенести концерты на 2024 год. Все билеты остаются действительны, их обменивать не нужно. По вопросам возврата билетов обращайтесь в место покупки. Но давайте поддержим артистов, не будем сдавать билеты, а дождемся, устроим незабываемое шоу.

Для справки: Дарья Зотеева — это 22-летняя певица, рэп-исполнительница, тиктокер. Instasamka эпатирует аудиторию провокационным образом, подставными ограблениями и авариями.

Олег Еропкин — это 22-летний певец, блогер, тиктокер. Стал популярен в стране после знакомства с Инстасамкой и совместных провокационных видеороликов.