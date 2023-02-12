Yandex.RTB

В Самаре отменили концерт артистов Instasamka и Moneyken

Image 16+
В Самаре отменили концерт артистов Instasamka и Moneyken
Знаменитости
Фото из открытых источников

В афишах Самары произошли изменения. Поклонники Дарьи Зотеевой (Instasamka) и ее спутника Олега Еропкина (Moneyken), судя по всему, могут не ждать кумиров. Их совместное выступление, которое должно было состояться 23 марта в клубе «Звезда», отменено.  Как заявили организаторы, запланированных гастролей в городе у звезд не будет. 

К сожалению, вынуждены перенести концерты на 2024 год. Все билеты остаются действительны, их обменивать не нужно. По вопросам возврата билетов обращайтесь в место покупки. Но давайте поддержим артистов, не будем сдавать билеты, а дождемся, устроим незабываемое шоу. 

Для справки: Дарья Зотеева — это 22-летняя певица, рэп-исполнительница, тиктокер. Instasamka эпатирует аудиторию провокационным образом, подставными ограблениями и авариями.

Олег Еропкин — это 22-летний певец, блогер, тиктокер. Стал популярен в стране после знакомства с Инстасамкой и совместных провокационных видеороликов.

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Самаре отменили концерт артистов Instasamka и Moneyken

Сегодня, 11:57

Ксения Собчак осудила увольнение актрисы РФ Лии Ахеджаковой из драматического театра «Современник»

Сегодня, 10:58

KP.RU проинформировала о слепых прослушиваниях 11 сезона вокального шоу «Голос»

Сегодня, 10:39

Покинувший Россию актер Филиппенко объяснил, почему уволился из Театра Моссовета

Сегодня, 10:33

Эстрадный певец Филипп Киркоров извинился перед актрисой Кравец за шоу «Маска» на канале НТВ

Сегодня, 10:24

Максим Аверин: поклонники сериала «Склифосовский» попытались сорвать спектакль с его участием

Сегодня, 10:19

Артист РФ Филипп Киркоров на презентацию 4-го сезона телешоу «Маска» пришел с презентами из США

Вчера, 21:25

Петров рассказал, как Стася Милославская относится к постельным сценам с его участием

Вчера, 20:42

Культура замены: как борьба с инакомыслием дошла до советского фильма «Ирония судьбы»

Вчера, 20:28

Андрей Ильин хотел уйти из сериала «Склифосовский» в первый же день съемок проекта

Вчера, 19:53

ТАСС: радиостанции обязаны указывать перед песнями принадлежность артиста к иноагентам

Вчера, 19:40

Режиссер Никита Михалков заподозрил Музей истории Екатеринбурга в попытке развалить страну

Вчера, 18:05

Певица и телеведущая РФ Ольга Бузова спровоцировала слухи о своей беременности

Вчера, 17:32

Дочь уволенного из театра имени Моссовета Филиппенко: "Папа решил достать свою вышиванку"

Вчера, 17:25

Актриса Наталья Рудова заявила о серьезных проблемах со здоровьем из-за лишнего веса

Вчера, 17:20

В Туле перенесли концерт Инстасамки после требований родителей об отмене выступления

Вчера, 16:57

Барбара Брыльска вступилась за Ахеджакову: «Такая родина ее недостойна»

Вчера, 16:44

В кинотеатры Омска привезли новый фильм от американской киностудии MARVEL

Вчера, 16:35

Драма «Вам и не снилось» признана лучшим советским кинофильмом о любви

Вчера, 16:30

Концерт Инстасамки отменен в Ростове после критики Екатерины Мизулиной

Вчера, 16:27

Woman: Лечился ли фигурист Костомаров окунанием в прорубь и насколько опасно такое закаливание
  • 10-02-2023, 16:04

Woman: Лечился ли фигурист Костомаров окунанием в прорубь и насколько опасно такое закаливание

Олимпийский чемпион Роман Костомаров почти месяц находится в больнице. Ему ампутировали стопу, а сейчас врачи решают вопрос об ампутации пальцев на

Стрелков: под Угледаром и закончилось широко анонсированное военкорами наступление российской армии на всем Донецком фронте
  • 10-02-2023, 17:23

Стрелков: под Угледаром и закончилось широко анонсированное военкорами наступление российской армии на всем Донецком фронте

Многие российские военкоры и милитари-блогеры в своих Телеграм опубликовали кадры противника, на которых показаны потери стороны, которая вела

На Украине в спецоперации погиб солдат из Саратова Владимир Осипов
  • Вчера, 11:54

На Украине в спецоперации погиб солдат из Саратова Владимир Осипов

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб солдат из Саратова Владимир Осипов. Об этом сообщили в администрации города.

«Не верю, что это все происходит со мной»: старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сменил имя
  • 9-02-2023, 13:16

«Не верю, что это все происходит со мной»: старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сменил имя

Осенью минувшего года старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию. Как известно, артист обосновался в США. В Америке он живет в

Уволенный из столичного театра Моссовета актер Александр Филиппенко покинул Россию
  • 10-02-2023, 21:27

Уволенный из столичного театра Моссовета актер Александр Филиппенко покинул Россию

Российский актер театра и кино Александр Филиппенко, который имеет звание народного артиста РФ, эмигрировал из страны в знак несогласия с

РБК: в 2022 году только один из 26 поддержанных Фондом кино российских фильмов окупился в прокате
  • 10-02-2023, 09:37

РБК: в 2022 году только один из 26 поддержанных Фондом кино российских фильмов окупился в прокате

Всего один из 26 российских кинофильмов, которые получили финансирование от Фонда кино, в широком прокате окупился в 2022 году. Об этом

Новости партнеров
Новости партнеров
Стоков столько, что лед не замерзает. Водоканал подтвердил слив отходов в Суздальское озеро
  • 9-02-2023, 14:43

Стоков столько, что лед не замерзает. Водоканал подтвердил слив отходов в Суздальское озеро

Водоканал Санкт-Петербурга сообщил о масштабном поступлении стоков жилых домов в Большое Нижнее Суздальское озеро. Сброс хозяйственно-бытовых отходов

В Москве у партии "РОДИНА" - новая команда!
  • 10-02-2023, 16:53

В Москве у партии "РОДИНА" - новая команда!

4 февраля 2023 г. в гостинице "Метрополь" состоялась партконференция регионального отделения партии "РОДИНА" города Москва. Состав команды был

«АиФ»: Кому грозит гангрена и как сохранить ноги. Все потрясены историей Костомарова
  • Вчера, 12:16

«АиФ»: Кому грозит гангрена и как сохранить ноги. Все потрясены историей Костомарова

Как избежать гангрены и сохранить свои ноги? Сейчас этим вопросом задаются многие люди. Дело в том, что все потрясены историей фигуриста Романа

МК: волонтеры из РФ пожаловались на несерьезную помощь жертвам землетрясения в Турции
  • Вчера, 11:49

МК: волонтеры из РФ пожаловались на несерьезную помощь жертвам землетрясения в Турции

Команда российских волонтеров в Турции создала памятку для русскоязычного населения о том, какая именно помощь является «медвежьей услугой» для