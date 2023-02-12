Вернувшийся в РФ актер Александр Ревва сбежал от фотографов на премьере нового фильма в Москве

Премьера фильма «Непослушная» собрала немало знаменитостей, которые с удовольствием позировали перед камерами на красной дорожке. Единственной знаменитостью, отказавшейся сниматься, стал Александр Ревва. Шоумен давно не появлялся на публике.

Позировать перед фотографами Ревва не пожелал, несмотря на уговоры журналистов. Александр, взяв за руку супругу Анжелику, поспешив скрыться в зрительном зале.

Бывший резидент Comedy Club последние месяцы не выступает в РФ. Зато он с удовольствием выступает за рубежом. Новогодние праздники шоумен встретил в Дубае, где у него есть квартира в роскошном комплексе. Стоимость жилья в Address Beach Residences стартует от 29,5 млн рублей. В новогоднюю Ревва появился в Театра Дубай, получив круглую сумму. А после праздников улетел на Мальдивские острова.

И вот теперь артсит вернулся в Россию. На 15 февраля у Артура Пирожкова (сценическое имя певца) запланирован концерт в Ростове. Билеты стоят от 2 до 6 тысяч рублей. Правда, состоится ли шоу, пока неизвестно.







