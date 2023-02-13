37-летний рэпер Джиган оказался в больнице после возвращения из Маврикия в РФ

Любитель отпусков за границей Джиган после возвращения назад в Москву попал в больницу. В Интернете появились новые фотографии рэпера с фингалом на лице, сделанные в столовой клиники, пишет Super.ru.

На Маврикии исполнитель отдыхал вместе с супругой с Оксаной Самойловой и четырьмя детьми. В России, как призналась сама модель и блогер, они находятся десять дней.

Также многодетная мама в своем микроблоге показала загородный дом, тренировки, наследников. Но за все время в кадры не попал ее возлюбленный.

"Пора уже выходить в социальную жизнь. Очень всех прошу: ни о чем не спрашивайте,", - написала Оксана.

Фанаты ждут от 37-летнего рэп-певца объяснений. Но артист упорно молчит. При каких обстоятельствах и кто поставил звезде синяк, до сих пор не удалось выяснить.