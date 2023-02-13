Царьград: режиссер Никита Михалков заявил, что во время болезни с ним произошло настоящее чудо

О своей тяжелой болезни и о том, что ему помогло выздороветь, рассказал легендарный кинорежиссер Никита Михалков. В авторской передаче «Бесогон» кинематографист поблагодарил всех тех, кто ему помог справиться с болезнью, пишет издание «Царьград».

В больницу Михалков попал еще в январе. У Никиты Сергеевича был грипп, его состояние было крайне тяжелым. Однако, по словам самого режиссера, он ощутил какую-то силу, которая призывала его мобилизоваться против недуга. Так действовали пожелания людей, которые хотели выздоровления Михалкова и всегда искренне за него молились.

«Я очень сильно желаю вас всех поблагодарить за человеческое внимание, за огромную любовь, за искреннее беспокойство, когда был нездоров», - сказал кинорежиссер.

По словам сценариста, он не знает, сколько людей молились за его здоровье, но произошло настоящее чудо. Он искренне верит, что именно молитвы поклонников помогли ему побороть заболевание.