Известная писательница детективного жанра Дарья Донцова больше 25 лет назад столкнулась с тяжелым диагнозом. Врачи обнаружили у знаменитости рак молочной железы.

Тогда Донцова перенесла четыре операции, а также 18 курсов химиотерапии. Однако Дарья смогла победить онкологическую болезнь. Теперь же стало известно, что в настоящее время с раком борется ее муж Александр Донцов. Эту новость сама писательница раскрыла в студии передачи "Звезды сошлись" на телеканал НТВ.

По словам женщины, летом 2021 года у ее супруга диагностировали третью стадию рака кишечника. С того времени Александр Иванович активно борется с раком. Пока что речи о полном выздоровлении нет.