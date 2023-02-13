Елена Беркова вызвала на бой Филиппа Киркорова

Звезда реалити-шоу «Дома-2» и известная порноактриса Елена Беркова заявила, что она хочет провести бой со знаменитым певцом Филиппом Киркоровым.

Бросаю официальный вызов человеку, который себя называет королем российской поп-эстрады. Киркоров, слышала, что ты очень любишь бить женщин, а также нецензурно оскорблять людей, и небрежно относишься к чувствам верующих, к православным святыням. Заставлю быть тебя уважительнее и скромнее! Прими вызов, я преподам тебе один урок вежливости! Можешь выбрать сам, в какой дисциплине наш бой пройдет! Но будь уверен в том, что я везде тебя уничтожу. Киркоров, покажи, что у тебя есть яйца! Жду тебя!», - написала Елена.

Напомним, недавно у «королевы смешанных единоборств» прошел первый бой по правилам ММА. В нем Беркова победила актрису Ариану Ли.