Елена Беркова вызвала на бой Филиппа Киркорова

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб солдат из Саратова Владимир Осипов. Об этом сообщили в администрации города.
12 февраля 2023 года в Ревде состоялась церемония прощания с российским бойцом Денисом Рыболовлевым. Военнослужащий погиб в зоне проведения СВО на
Портал E1.RU сообщил о гибели в зоне СВО на Украине 33-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Руслана А., который был осужден за убийство. По данным издания,
Народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Александр Филиппенко, который не так давно переехал жить в
Российский актер театра и кино Александр Филиппенко, который имеет звание народного артиста РФ, эмигрировал из страны в знак несогласия с
В середине минувшей недели стало известно о том, что актрису Лию Ахеджакову, которая критикует СВО, лишили всех ролей в драматическом столичном
Команда российских волонтеров в Турции создала памятку для русскоязычного населения о том, какая именно помощь является «медвежьей услугой» для
В Санкт-Петербурге накануне над акваторией Финского залива разразился буран, сильный штормовой ветер. В связи с этим по оценкам экспертов возникла
Жители Североуральска (Свердловская область) все чаще стали замечать огромную стаю бездомных собак, которые обитают возле гостиницы «Кумба». В
Синоптик Леус привел прогноз метеорологов погодных условий в Санкт-Петербурге на сегодня, 12 февраля. Он сообщил, что согласно этому прогнозу в