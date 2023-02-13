Филипп Киркоров резко осадил Регину Тодоренко на шоу «Маска» из-за споров о Хомяке

12 февраля 2023 года на канале «НТВ» вышел первый эпизод нового сезона шоу «Маска». Выпуск запомнился не только новыми масками, под которыми скрываются знаменитости, но жаркими спорами. Во время одного из них Филипп Киркоров резко осадил коллегу Регину Тодоренко.

Началось все после выступления Хомяка. Вокруг его персоны разгорелась дискуссия. Тодоренко выдвинула свою версию по поводу того, кто прячется под образом.

«Нам отсюда стало ясно, что в Хомяке есть молодость и свежесть. Возможно, он из блогосферы. Мне кажется, что это Мия Бойко», - предположила Регина.

Но Киркоров поспешил возразить телеведущей и поставил ее на место. Он категорический заверил, что эта версия несостоятельна.

«Ну все, началось. Какой-то потусторонний. Кстати, у Валерии есть правильная версия, пускай она поделится», - сказал артист.

Валерия отметила, что в Хомяке она увидела певицу Люсю Чеботину.