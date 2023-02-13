Филипп Киркоров заявил о запрете властей на исполнение песен Аллы Борисовной Пугачевой

В воскресенье, 12 февраля, в эфир канала НТВ вышел первый выпуск нового сезона развлекательного шоу — «Маска». После яркого выступления Пиковой дамы, которая исполнила песню Аллы Пугачевой «Все могут короли», председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров не смог сдержать своих эмоций.

«Это приемчик такой — запретный, однако во всех отношениях очень приятный. Во-первых, безусловно, услышать родной и любимый... голос Аниты Цой является большой радостью», — пошутил поп-король российской эстрады.

Затем Киркоров решил напомнить публике историю хита Аллы Борисовной, который в 70-е годы минувшего столетия знали все в стране. Артист рассказал историю, которую знает от Пугачевой.

«Знаете историю этой песни? Это инсайдеровская информация. У нас передача не только развлекательная, а познавательная. Когда записали эту песня на стихи Дербенева, ее сразу же везде запретили. Когда в 1975-м году Пугачева принесла победу стране в Болгарии на конкурсе «Золотой Орфей», исполнив там «Арлекино», через год руководство вызвало ее и сказало, что она поедет в Сопот на очередной конкурс. Она ответила, что исполнит там то, что сама хочет. Поехала с хитом «Все могут короли». Страна услышала его в прямой трансляции, деваться было некуда», — вспомнил Филипп Бедросович.