Григорий Лепс послал шоумена РФ Максима Галкина во время своего концерта в Ставрополе

Российский эстрданый певец Григорий Лепс во время своего очередного сольного концерта, который проходил в Ставрополье, публично обматерил юмориста и шоумена Максима Галкина (в России признан иностранным агентом).

Исполнитель припомнил стендап-комику его шутки касательно песни "Натали".

"Натали, утоли мои печали и вали. Находил массовые интерпретации. Зубами орехов наколи. Особенно нравится мне: Натали, купил тебе на кладбище земли", - сказал Лепс, процитировав Галкина.

Попутно певец послал юмориста.

Заметим, что Максим вместе с Аллой Борисовной и детьми покинули Россию вскоре после начала специальной операции. С того времени артист не возвращался в РФ.