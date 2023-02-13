Хаматова поддержала снятую с ролей в театре «Современник» Лию Ахеджакову

Актрису Лию Ахеджакову на минувшей неделе сняли с ролей в «Современнике». Об этой ситуации решила высказаться Чулпан Хаматова. Актриса, которая эмигрировала из РФ, записала обращение, высказав свое мнение о скандале.

По слова артистки, руководство театра просто испугалось гневных писем и доносов. Чулпан убеждена, что Лия Меджидовна самое лучшее, что когда-либо было в театре.

«Случилось какое-то безобразие, низость, трусость, отвратительный прогиб под некоторых людей», — сказала Хаматова в социальных сетях.

Напомним, Ахеджакова осудила СВО на Донбассе. Актрису некоторое время даже подозревали в финансировании ВС Украины. Несмотря на снятие с единственной роли, Народная артистка заявила, что она не будет покидать свою «родину-уродину».