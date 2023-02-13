Экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2013 году предсказал мощное землетрясение в Турции

В феврале этого года в Сети появилось очередное «пророчество» от Владимира Жириновского, которое касается стихийных бедствий, включая разрушительные толчки в Турции.

Мощное землетрясение, которое произошло 6 февраля 2023 года в Сирии и Турции, вызвало предположения о его антропогенном происхождении. Как выяснилось, еще в 2013 году экс-глава ЛДПР предвидел подобные события. В видеоролике Жириновский рассказал, что на Западе некоторые структуры имеют возможность организовывать стихийные бедствия, землетрясения в том числе. Также, по мнению политика, могут вызывать разные смертельные эпидемии.

«Землетрясения и наводнения, связанные с ними — это можно искусственно сделать. Или эпидемии, возбудители были освобождены. Однако сделано это хитро. Такое бывает лишь в Африке или Азии», — говорил 10 лет назад Владимир Вольфович в одном из интервью.

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