Лайма Вайкуле записала в соцсети видео без парика, позвав поклонников на свои концерты в Израиле

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле на днях обратилась к армии своих поклонников, записав короткий видеоролик. Видео артистки показали в Телеграм-канале «Звёздная пыль».

На кадрах исполнительница предстала с весьма непривычной прической. По всей видимости, артистка в последнее время носила парик. Вайкуле сообщила фанатам, что она едет с сольными концертами в Израиль. Лайма пригласила зрителей на свои выступления, которые запланированы на конец февраля.

На видео также видно, что знаменитость находится в хорошем расположении духа. Звезда позировала на фоне цветочной стены, а затем и вовсе прилегла на лавочку.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле спровоцировала громкий скандал, заявив, что они вместе с Аллой Борисовной Пугачевой «содержали» весь СССР.