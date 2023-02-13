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Лайма Вайкуле записала в соцсети видео без парика, позвав поклонников на свои концерты в Израиле

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Лайма Вайкуле записала в соцсети видео без парика, позвав поклонников на свои концерты в Израиле
Знаменитости
Фото из открытых источников

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле на днях обратилась к армии своих поклонников, записав короткий видеоролик. Видео артистки показали в Телеграм-канале «Звёздная пыль».

На кадрах исполнительница предстала с весьма непривычной прической. По всей видимости, артистка в последнее время носила парик. Вайкуле сообщила фанатам, что она едет с сольными концертами в Израиль. Лайма пригласила зрителей на свои выступления, которые запланированы на конец февраля.

На видео также видно, что знаменитость находится в хорошем расположении духа. Звезда позировала на фоне цветочной стены, а затем и вовсе прилегла на лавочку.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле спровоцировала громкий скандал, заявив, что они вместе с Аллой Борисовной Пугачевой «содержали» весь СССР.

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