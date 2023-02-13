Леонид Агутин задолжал налоговой службе почти 8 миллионов рублей

Певец Леонид Агутин должен налоговой службе почти 8 миллионов рублей. Точно неизвестно, откуда у 54-летнего артиста, который получает приличные гонорары, появились большие долги.

Что греха таить, в этом году популярный певец пользовался большим спросом на новогодних корпоративах. Выступление исполнителя стоило от 3,5 до 5 миллионов рублей.

Но Леонид неожиданно попал в список должников налоговой. Как стало известно, он задолжал налоговой 7 миллионов 872 тысячи рублей. За что именно Агутин получил налог, остается только гадать.

Не исключено, что причиной появления налога стал сбой в работе ведомства. Либо же были приняты новые правила с 1 января. Теперь все налогоплательщики начисления оплачивают с единого налогового счета.