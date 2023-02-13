Максакова: «Святая Ахеджакова находится под ударом, с ней попытались расправиться. Мне тревожно»

Увольнение Лии Ахеджаковой из театра «Современник» наделало много шума. Ее коллеги не понимают, как можно отобрать у немолодой актрисы ее последнюю роль. В спор вмешалась Мария Максакова. Она всерьез обеспокоена состоянием 84-летней артистки.

Мария присоединилась к тем, кто осудил действия руководства театра. Оперная дива уверена, что Ахеджакова это не заслужила.

«Святая Ахеджакова сейчас находится под ударом, с ней попытались расправиться. Конечно же, это вызывает тревогу. Мне за нее тревожно. Я не уверена, что кто-то встанет на защиту. У меня тревогу вызывает и то, как сложится дальнейшая жизнь Юрия Шевчука. Это досадно и грустно».

Отметим, Лия Меджидовна работала в «Современнике» 46 лет! 8 февраля 2023 года ее отстранили от работы.