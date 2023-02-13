МК:На помощь покончившему с собой генералу МВД Макарову вызывали детей

Стали известны подробности гибели генерал-майора МВД Владимира Макарова, который являлся заместителем начальника Главного управления по противодействию экстремизму. По сведениям МК, накануне у мужчины случился настоящий нервный срыв.

К своему увольнению он начал готовиться несколько месяцев назад. Макарову дали понять, что в силу возраста и иных обстоятельств он не может занимать пост.

Макаров был уверен, что найдет новую работу, которая соответствует его статусу. Примерно две недели назад Владимир ушел в отставку и все это время не находил себе места. В воскресенье у него случился нервный срыв. Такой сильный, что жена испугалась за состояние своего супруга.

Женщина поспешно вызвала на дачу сына и дочь, чтобы те успокоили отца. Беседа состоялась, а утром дети снова уехали по делам. Однако не прошло 2-х часов, как генерал-майора нашли без сознания - он свел счеты с жизнью.