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Омбудсмен Ирина Волынец предложила заменить Басту и Крида на Черенцову и SHAMAN в шоу «Голос»

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Омбудсмен Ирина Волынец предложила заменить Басту и Крида на Черенцову и SHAMAN в шоу «Голос»
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Фото из открытых источников

Омбудсмен Ирина Волынец призвала подавать современной молодежи только «правильный пример». Поэтому и предложила заменить Егора Крида и Басту на вокальном шоу «Голос. Дети» на Викторию Черенцову и SHAMAN, занявших патриотическую позицию.

По мнению Волынец, молодое поколение следует воспитывать на хороших хитах и показывать артистов с высокими моральными качествами. Омбудсмен заявила, что Егор Крид и Баста не заслуживают судить участников «Голоса». Лучше членами жюри сделать Черенцову и SHAMAN.

Волынец также добавила, что эти исполнители несут в разумное, доброе вечное в народ, отличаются при этом хорошими вокальными данными. Автор хита «Я русский» стал звездой благодаря своей патриотической позиции. Черенцовой не дают пробиться на большую сцену, хотя девушка несомненно обладает талантом.

Что касается МакSим, то обудсмен ее назвала талантливым автором, однако плохой певицей. Волынец не понимает, как Марина Амбросимова учит детей, но толком сама не может исполнять песни. То же самое касается Крида и Басты.

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