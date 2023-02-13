«Почему это должны скрывать?» Зачем вдовам из Донбасса вручали шубы под камеры, и правда ли, что их потом забрали

Кадры со вдовами из Донбасса, которые демонстрируют подаренные шубы и благодарят, разошлось по десяткам Сети. Вскоре в одной из социальных сетей появилось заявление, что после съемок у женщин шубы забрали. «Фонтанка» решила узнать правду.

Пользователь под ником Валентина объяснила, что сначала вдовам обещали поменять шубы на более качественные, а затем передумали: якобы предназначены они для других женщин.

Вдовы военных из Макеевки регулярно встречаются, поэтому друг друга знают в лицо. Женщину, фото которой стоит на аватарке, они на встрече не видели. Об этом изданию рассказала Ольга Васильевна, которая якобы и велела отобрать у дам верхнюю одежду. Собеседницы «Фонтанки» сошлись, что шубы у женщин никто не отбирал.

Владелец мехового салона SobolLuxury Александр Боряк, который указывался как основной спонсор, с журналистами говорить не пожелал, ограничившись фразой «идите вы на». Отказался эту ситуацию обсуждать Игорь Стрелков. Он, даже не дослушав вопрос до конца, посоветовал не вестись на фейки и сразу же повесил трубку.