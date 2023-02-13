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Пригожин выступил против включения Shaman в жюри детского шоу «Голос»

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Пригожин выступил против включения Shaman в жюри детского шоу «Голос»
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Фото из открытых источников

Детский омбудсмен Ирина Волынец заявила, что судей шоу «Голос.Дети» нужно сменить на Ярослава Дронова (Shaman). Она Крида, Басту, МакSим считает «пособниками сатанизма» с наколками. Также политик отметила, что этим артистам научить современную молодежь нечему, поэтому пригрозила написать жалобу в «компетентные органы».

Иосиф Пригожин с таким посланием не согласен.

«Дронов — хороший музыкант. У меня с ним прекрасные отношения. Но это вмешательство в политику и музыкальное вещание.  Публично предлагается заставить руководство канал сменить жюри, которое были утверждено и приняло участие в съемках?» — отметил продюсер.

Также он добавил, что ему непонятно решение назначить судьей шоу Shaman.

«Почему он чему-то может научить детей? Баста талантливый музыкант. В жюри сидят люди, являющиеся востребованными, есть немало тех, кто хочет попасть к ним. Мы не можем давать оценки тому, как и чему они участников научат. Это настоящая демагогия», — сказал муж Валерии.

Пригожин задался вопросом, почему подобные предложения не поступали в отношении Долиной и его супруги, которые «по своему образованию преподаватели».

 

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