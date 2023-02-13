За судьбой Романа Костомарова следит вся Россия. Олимпийский чемпион борется за жизнь. Сперва его лечили от двусторонней пневмонией, а теперь — от некроза.

СМИ пишут, что фигурист сейчас находится в сознании. Он знает о проведенной хирургической операции. По данным, отмирание тканей постепенно началось и в верхних конечностях. Это произошло после того, как фигуристу ампутировали стопы, удалив пальцы и пятку из-за гангрены.

Друг Романа, конькобежец Иван Скобрев сообщил, что происходит со спортсменом после перенесенной ампутации.