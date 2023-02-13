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StarHit: Пиковая дама или Дикобраз, кого из них удалось спасти в телешоу «Маска» на канале НТВ

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StarHit: Пиковая дама или Дикобраз, кого из них удалось спасти в телешоу «Маска» на канале НТВ
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Фото из открытых источников

Вчера на НТВ состоялась премьера четвертого сезона шоу «Маска». В начале выпуска Вячеслав Макаров напомнил о правилах проекта: зрителям и жюри нужно угадывать какая личность скрывается под маской персонажа.

По итогам голосования вчерашнего выпуска в номинацию попали Шаурма, Дикобраз, Пиковая Дама. Спасли зрители Шаурму. Жюри нужно было определить, кого отправить домой.

Родригез заявил, что маску должен снять Дикобраз, а Тодоренко с ним согласилась. Валерия высказалась за уход Пиковой дамы. Воробьев же вспомнил как стоял на этой сцене и тоже попал в номинацию в первом выпуске. Алексей отметил, что тогда безумно переживал, поскольку не хотел покидать проект. Он обратился к председателю жюри с просьбой:

«Знаю, умеешь давать артистам второй шанс. Сейчас им нужен он, поверь».

Поп-король растрогался речью коллеги. Киркоров выдал вердикт:

«Искренность в его словах есть. Он едва не плачет. Пусть будет по-твоему, все переживаем, поэтому сегодня оставайтесь все».
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