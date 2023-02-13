У Романа Костомарова возник риск инсульта и отказа внутренних органов

Как заявили источники Пятого канала, Роман Костомаров может столкнуться с новыми трудностями. Речь идет о том, что из-за гангрены у олимпийского чемпиона произошли серьезные проблемы с кровеносными сосудами и сердцем, кровь стала жидкой.

Как отмечается, на сегодняшний день прославленный фигурист питается через зонд. В ближайшем будущем спортсмена может ожидать процесс разрушения печени и почек.

Напомним, что Костомаров был госпитализирован в реанимацию в крайне тяжелом состоянии 10 января. В течение длительного времени он находился в коме. 7 февраля, в связи с развитием гангрены, была проведена ампутация стоп Роману. Врачи ведут борьбу за сохранение его кистей рук.

Основная проблема кроется в том, что фигуристу вводят огромные дозы антибиотиков для полного уничтожения пневмококка, но при разрушении бактерии выделяют токсины, которые крайне негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе спортсмена и повышают риск инсульта.

